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Тренер сборной Канады: «Подобное не случилось бы ни в одной другой стране мира — за это все и ненавидят Америку»

Тренер сборной Канады: «Подобное не случилось бы ни в одной другой стране мира — за это все и ненавидят Америку»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш, являющийся уроженцем США, высказался об отмене красной карточки нападающего американской сборной Фоларина Балогуна, полученной в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Боснии и Герцеговины.

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