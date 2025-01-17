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Поединок за титул чемпиона UFC между Махачевым и Царукяном отменен

Поединок за титул чемпиона UFC между Махачевым и Царукяном отменен

Бой между российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Арманом Царукяном и его соотечественником, обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC отменили из-за плохого самочувствия Царукяна.

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