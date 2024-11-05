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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Меньян признан лучшим игроком матча с «Реалом». Вратарь «Милана» сделал 9 сэйвов

Голкипер «Милана» пропустил лишь один гол в игре 4-го тура Лиги чемпионов (3:1), совершив 9 сэйвов, и был признан лучшим игроком матча на «Сантьяго Бернабеу».

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