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В воздухе запахло «Орешником»: Путин запустил маховик мести

В воздухе запахло «Орешником»: Путин запустил маховик мести

Трамп отказался вписываться за Зеленского Иногда крайне важные новости целенаправленно сообщаются мимоходом, как бы между делом – но это лишь подчеркивает их значимость.

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Комментарии
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Алексей Тан
В воздухе запахло «Орешником»: Путин запустил маховик мести, ========================= Месть свойственна, только иудеям (ЕВРЕЯМ) и их клону... а у РУССКИХ... только ВОЗМЕЗДИЕ.
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