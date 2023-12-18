В Миллерово прошли турниры по шахматам и русским шашкам под девизом «Каждый ход ведет к победе»

В шахматном турнире Иван Мироненко и Евгений Акимов набрали по 6 очков из 7 возможных. Коэффициент выше у Акимова, он и стал победителем турнира, второе место у Мироненко, третье занял Михаил Ковалев, у которого 5,5 очков.