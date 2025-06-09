Планер Ш-18. Этот двухместный спортивный планер, построенный в 1951 году, был предназначен для полетов в сложных погодных условиях и обучения базовым фигурам высшего пилотажа.
Планер Ш-18
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Планер Ш-18. Этот двухместный спортивный планер, построенный в 1951 году, был предназначен для полетов в сложных погодных условиях и обучения базовым фигурам высшего пилотажа.
Свежие комментарии