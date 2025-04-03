Назначен новый гендиректор «Россети Сибирь» и «Россети Томск»

Антон Дьячков назначен генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Томск». Его представила коллективам компаний заместитель генерального директора ПАО «Россети» и председатель совета директоров Мария Тихонова, сообщили ZAB.
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