Кровавая победа Усмана над двойником Конора. Почему брату Хабиба было так трудно?

«Я недооценил этого парня». Тяжелейший бой в карьере Усмана Нурмагомедова. На турнире PFL в Дубае Усман подрался с Полом Хьюзом, победил судейским решением и провел третью защиту титула чемпиона Bellator в легком весе.
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