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Неэмиаш Кета: «Не потрачу 100 тысяч долларов на тренировки, даже с Хакимом Оладжувоном»

Центровой «Бостона» Неэмиаш Кета заявил, что даже новый контракт не убедит его потратить 100 тысяч долларов на индивидуальные тренировки с легендой НБА Хакимом Оладжувоном.

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