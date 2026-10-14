Фото: Unsplash Иностранный турист приехал в Москву и ожидал увидеть стереотипных русских — неприветливых людей в одинаковых серых пуховиках.
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Сравнивает., но если разобраться это в столицах хорошо, в провинциях жителям дорога.., если сравнить с ихнем доходом..
Метро Москвы...Самое лучшее метро в МИРЕ...
Был я в начале века в Нью-Йоркском метро. За перила что на станция что в вагонах старался не прикасаться. Жирные и грязные, да еще и бомжей куча.