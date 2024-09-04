Хиль поблагодарил МИД России за поддержку после ареста самолета Мадуро

Правительство Венесуэлы выразило признательность российскому министерству иностранных дел, в частности, его официальному представителю Марии Захаровой за поддержку в связи с арестом самолета президента Николаса Мадуро.
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