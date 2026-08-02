Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 115 подписчиков

Стоимость проведения крестного хода в Петербурге выросла на 2,4 млн рублей

Стоимость проведения крестного хода в Петербурге выросла на 2,4 млн рублей

В 2026 году на проведение крестного хода, посвященного Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, выделили 14,4 миллиона рублей, что на 2,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии