Поезд высокоскоростной железной дороги Харбин-Ичунь, курсирующий в Ичуне, северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян / © Xinhua Документ определяет ключевые задачи в области фундаментальных исследований и перспективных технологий, строительства железнодорожной инфраструктуры, разработки технических средств, транспортного обслуживания, цифровизации и интеллектуальных железных дорог, безопасности, а также экологически устойчивого развития и сокращения выбросов углерода.