AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

90 подписчиков

Флоренция на вкус Gucci: почему Gucci Osteria стал самым желанным рестораном Италии

Флоренция на вкус Gucci: почему Gucci Osteria стал самым желанным рестораном Италии

Есть в мире рестораны, ради которых специально бронируют билеты на самолет. Gucci Osteria da Massimo Bottura во Флоренции как раз такой — это не просто гастрономический адрес, а тщательно срежессированный спектакль, где мода, история и высокая кухня говорят на одном языке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии