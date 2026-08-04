Флоренция на вкус Gucci: почему Gucci Osteria стал самым желанным рестораном Италии

Есть в мире рестораны, ради которых специально бронируют билеты на самолет. Gucci Osteria da Massimo Bottura во Флоренции как раз такой — это не просто гастрономический адрес, а тщательно срежессированный спектакль, где мода, история и высокая кухня говорят на одном языке.