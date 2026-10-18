French President Emmanuel Macron addressed the nation in connection with the mass protests that have engulfed France due to the high cost of living, rising fuel prices and problems of public services.
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