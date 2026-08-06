Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

Юлия Васильева посетила пострадавшего от атаки БПЛА подростка

Юлия Васильева посетила пострадавшего от атаки БПЛА подростка

В Энгельсе 16-летний подросток пострадал в результате атаки БПЛА, получив черепно-мозговую травму. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области, Юлия Васильева, навестила его, узнав о самочувствии и подарив сертификат в спортивный магазин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии