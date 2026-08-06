Юлия Васильева посетила пострадавшего от атаки БПЛА подростка

В Энгельсе 16-летний подросток пострадал в результате атаки БПЛА, получив черепно-мозговую травму. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области, Юлия Васильева, навестила его, узнав о самочувствии и подарив сертификат в спортивный магазин.
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