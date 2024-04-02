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Жители Самары потребовали навести порядок в миграционной политике

Жители Самары потребовали навести порядок в миграционной политике

Десятки человек собрались в парке “Дружбы” для того, чтобы записать видеообращение.Участники акции, которая прошла рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы обратились к Президенту России Владимиру Путину, депутатам Государственной Думы с просьбой навести порядок в сфере миграционной политики.

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