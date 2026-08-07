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Полицейские Татарстана выявили нарушение природоохранного законодательства

В целях предупреждения и выявления экологических преступлений, браконьерской деятельности, незаконного оборота древесины и водных биологических ресурсов на территории Лениногорского района проведено оперативно-профилактическое мероприятие в сфере природопользования.

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