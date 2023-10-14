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Аргументы и Факты

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AFP: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП «Рафах»

Власти Израиля и Египта достигли договоренности об открытии в субботу КПП «Рафах» для пропуска находящихся в Газе американских граждан, сообщило в соцсети Х* AFP со ссылкой на официального представителя США.

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