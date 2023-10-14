AFP: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП «Рафах»

Власти Израиля и Египта достигли договоренности об открытии в субботу КПП «Рафах» для пропуска находящихся в Газе американских граждан, сообщило в соцсети Х* AFP со ссылкой на официального представителя США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии