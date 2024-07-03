Вынесение приговора Дональду Трампу перенесли на 18 сентября

Вынесение приговора бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подделке финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс назначено на 18 сентября.
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