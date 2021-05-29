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США приостановили авиасообщения с Белоруссией и ввели санкции

США приостановили авиасообщения с Белоруссией и ввели санкции

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты снова введут санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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