США приостановили авиасообщения с Белоруссией и ввели санкции

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты снова введут санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"3 июня 2021 года Соединенные Штаты снова введут санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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