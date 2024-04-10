Общественная палата: ВСУ охотятся на российских журналистов ради премий

ВСУ специально атакуют российских журналистов, чтобы получить премии за их убийство или ранение. Об этом рассказал первый зампред комиссии по развитию массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.
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