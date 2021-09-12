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Транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолета в Казани

Транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолета в Казани

В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой воздушного судна Боинг-737 авиакомпании «Победа», совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург — Казань.

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