Евгения Медведева ожидает, что "Динамо" выиграет чемпионат России

Евгения Медведева призвала "Динамо" выиграть чемпионат России. На встрече с болельщиками на стадионе "Лужники" двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что команда должна выиграть чемпионат в следующем сезоне.
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