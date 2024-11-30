Врач Кашух: какао помогает улучшить настроение и нормализовать давление

Существуют исследования, которые показывают, что какао помогает нормализовать кровяное давление, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует хорошему кровоснабжению мозга, а значит, и увеличивает его работоспособность, повышает уровень полезного холестерина, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.