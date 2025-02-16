Двоим жителям Запорожской области грозит уголовная ответственность за незаконный лов рыбы в Азовском море

Сотрудниками транспортной полиции Запорожского линейного отдела в ходе проведения профилактического рейдового мероприятия в акватории Азовского моря в районе пгт Степановка-1 Приазовского района задержаны два местных жителя по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов.