Дети, живущие с домашними животными с рождения, более здоровы Максим МорозовДети, живущие с домашними животными с раннего возраста, обладают более высоким уровнем полезных бактерий в организме, что важно для борьбы с аллергией и ожирением, показывают последние исследования Университета Альберты в Канаде.