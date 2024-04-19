Дети, живущие с домашними животными с рождения, более здоровы Максим МорозовДети, живущие с домашними животными с раннего возраста, обладают более высоким уровнем полезных бактерий в организме, что важно для борьбы с аллергией и ожирением, показывают последние исследования Университета Альберты в Канаде.
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