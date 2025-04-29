Католический епископ оценил шансы избрания папой римским священника из РФ

Нет никаких шансов на избрание папой римским священника из России, так как понтифика назначают из числа кардиналов, а в РФ их нет, заявил вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин 29 апреля РИА Новости.