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Католический епископ оценил шансы избрания папой римским священника из РФ

Католический епископ оценил шансы избрания папой римским священника из РФ

Нет никаких шансов на избрание папой римским священника из России, так как понтифика назначают из числа кардиналов, а в РФ их нет, заявил вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин 29 апреля РИА Новости.

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