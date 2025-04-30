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RT Russia

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В Госдуме сообщили, что ряд пенсионеров получат в июне повышенную выплату

В Госдуме сообщили, что ряд пенсионеров получат в июне повышенную выплату

Пенсионеры, которым исполняется 80 лет в мае 2025 года, получат повышенную выплату уже в июне, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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