В Госдуме сообщили, что ряд пенсионеров получат в июне повышенную выплату

Пенсионеры, которым исполняется 80 лет в мае 2025 года, получат повышенную выплату уже в июне, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии