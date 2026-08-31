Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 213 подписчиков

ФСБ постепенно очищает Россию от мигрантов-ваххабитов: лишение гражданства и депортация с запретом на въезд в РФ

ФСБ постепенно очищает Россию от мигрантов-ваххабитов: лишение гражданства и депортация с запретом на въезд в РФ

Точка зрения История о том, как раздавать советы космического масштаба и такой же космической глупости, а потом внезапно остаться без российского гражданства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым