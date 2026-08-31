ФСБ постепенно очищает Россию от мигрантов-ваххабитов: лишение гражданства и депортация с запретом на въезд в РФ

Точка зрения История о том, как раздавать советы космического масштаба и такой же космической глупости, а потом внезапно остаться без российского гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сильная позиция п...
- Сильная позиция п...
- Учёные выяснили, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым