Какой сегодня праздник: 5 мая – День водолаза в России

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.