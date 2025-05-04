Какой сегодня праздник: 5 мая – День водолаза в России

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.
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