NYP: Трамп встретится с русской балериной Карелиной после её освобождения

Дональд Трамп хочет встретиться с русско-американской балериной Ксений Карелиной.Президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, которая была освобождена в рамках обмена заключенными между США и Россией, сообщает New York Post.