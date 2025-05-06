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Царьград

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NYP: Трамп встретится с русской балериной Карелиной после её освобождения

NYP: Трамп встретится с русской балериной Карелиной после её освобождения

Дональд Трамп хочет встретиться с русско-американской балериной Ксений Карелиной.Президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, которая была освобождена в рамках обмена заключенными между США и Россией, сообщает New York Post.

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