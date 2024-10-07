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Цена предательства – жизни бойцов: Военкор годами сливал данные о ЧВК "Вагнера" врагу и сдал "музыкантов" Западу - журналист назвала имя

Цена предательства – жизни бойцов: Военкор годами сливал данные о ЧВК "Вагнера" врагу и сдал "музыкантов" Западу - журналист назвала имя

Интернет всколыхнула новость о задержании силовиками военкора с позывным Тринадцатый. Журналист Анастасия Кашеварова прямо обвинила его в довольно тяжких преступлениях, в том числе в предательстве, цена которого – жизни бойцов.

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