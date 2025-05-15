Минобороны РФ: экипаж Су-34 ударил по ВСУ в зоне действия группировки «Юг»

Были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 российской армии ударил по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в Министерстве обороны РФ.