Песков определил условия, при которых возможна встреча Путина и Зеленского

Переговоры президентов Украины и России возможны, но при достижении определённых договорённостей.Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил, что глава России может встретиться с лидером Украины, если обе стороны придут к соглашению по некоторым пунктам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии