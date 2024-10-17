НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория
    Лукас - интересный фигурист. Удачи ему на других стартах.Лукас Бричги: «Ра...
  • Evgenija Palette
    Теннис или пенис?... С этих журналюг всё станет...Зендая о фильме «...
  • Виктория
    Полоса невезений в последнее время идет у этого фигуриста.Боян Цзинь за две...

«Выгружать свиней из грузовика сложнее, чем заниматься в качалке. Когда видишь изможденного отца в конце дня, понимаешь, что путь в жизни не усыпан розами». Капитан «Лечче» о работе в поле и футболе

28-летний капитан «Лечче» дебютировал в Серии А в 2022 году, когда ему было 26. Значительную часть карьеры защитник совмещал игру в футбол с работой в сельском хозяйстве, где он помогал отцу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх