Сергей Силкин: «Нам везут иностранцев не первой свежести. Зачем нужны легионеры на лавке? Или те, кто в пустые ворота не попадают, как Кади?»

«Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке? Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших.