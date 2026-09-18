Представители организаций и учреждений Литвы поддержали идею всеобщего призыва

Более 60 литовских компаний, муниципалитетов, общественных объединений и государственных учреждений поддержали идею всеобщего призыва на военную службу с 2030 года, сообщает литовское издание Lrytas.
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