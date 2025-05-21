Путин поручил сохранить выплату 65 тыс. рублей жителям Курской области

kremlin.ru/Официальный сайт президента РФ Президент России Владимир Путин в ходе визита в Курскую область поручил сохранить жителям региона выплату в размере 65 тысяч рублей, пока люди не смогут вернуться в свои дома.
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