Валерий Гергиев и Объединенный оркестр Мариинского и Большого театров выступят в рамках фестиваля «Гений места»

Это второй сезон музыкальных приношений великим русским композиторам. В этом году концерты пройдут на малых родинах Модеста Мусоргского в Пскове, Сергея Рахманинова в Великом Новгороде и Николая Римского-Корсакова в Тихвине.
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