«Я уладил восемь войн»: Трамп вновь потребовал Нобелевскую премию мира Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил о том, что он как никто другой заслужив.
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ВС
Влад Ставр
Блльной
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«Я уладил восемь войн»: Трамп вновь потребовал Нобелевскую премию мира Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил о том, что он как никто другой заслужив.
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