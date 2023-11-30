Жителя Новосибирска осудили за убийство родного брата

Трагедия произошла в микрорайоне ОбьГЭС после совместной пьянки родственников.В Новосибирске суд Советского района приговорил к девяти годам колонии 39-летнего мужчину, признанного виновным в убийстве родного брата.
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