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Жителя Новосибирска осудили за убийство родного брата

Жителя Новосибирска осудили за убийство родного брата

Трагедия произошла в микрорайоне ОбьГЭС после совместной пьянки родственников.В Новосибирске суд Советского района приговорил к девяти годам колонии 39-летнего мужчину, признанного виновным в убийстве родного брата.

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