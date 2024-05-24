Беспрецедентные учения прошли в Яловенах

Сегодня, 24 мая 2024 года, были выполнены комплексные учения по гражданской обороне под названием «Действия органов управления и сил гражданской защиты Яловенского района по организации ликвидации последствий землетрясения, катастрофических наводнений, оползней, производственных аварии и эпизоотии».
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