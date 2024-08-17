«Хлопать дверью не будем»: ОКР не будет разрывать отношения с МОК

Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев.фото: olympics.com--> Олимпийский комитет России не собирается окончательно разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
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