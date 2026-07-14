Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно об отходе основных сил ВСУ из одного города

Стало известно об отходе основных сил ВСУ из одного города

Начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес заявил, что основные силы ВСУ отошли из города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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