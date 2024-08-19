Мужчина преподал урок жене, приготовив обед из продуктов, которые она выбросила

Мы все заслуживаем того, чтобы холодильник был полностью заполнен, а на столе было много еды. Но печальная реальность такова, что знать, что у вас будет доступ к трехразовому питанию, — это привилегия, которая есть не у всех.
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