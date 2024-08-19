Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мужчина преподал урок жене, приготовив обед из продуктов, которые она выбросила

Мужчина преподал урок жене, приготовив обед из продуктов, которые она выбросила

Мы все заслуживаем того, чтобы холодильник был полностью заполнен, а на столе было много еды. Но печальная реальность такова, что знать, что у вас будет доступ к трехразовому питанию, — это привилегия, которая есть не у всех.

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