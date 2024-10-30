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Курские новости

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Боуз обратился к западным СМИ и попросил признать потери ВСУ в Курской области

Боуз обратился к западным СМИ и попросил признать потери ВСУ в Курской области

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сите X задал вопрос о том, почему западные средства массовой информации не обсуждают потери Украины, которые она несет при вторжении на территорию приграничных районов Курской области.

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