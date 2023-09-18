Экс-вице-президент США Майк Пенс считает, что если Киев проиграет, его судьбу придется повторить странам Троебалтики и Польше.
В Вашингтоне ищут следующую жертву для «российского вторжения»
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Это будет настоящая война НАТО с Россией.Сразу половина Европы будет не пригодна для жилья. Война как и сейчас идет ради уничтожения России.Тогда вступает в действие военная доктрина.Чем больше таких разговоров в Европе,тем массивней будет удар. Одна бомба уничтожит все живое на площади,равной Нидерландам или Парижа.Доказано на испытаниях.
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12 час.
Анатолий Анатольев
Пора бить первыми и взрослым ОРУЖИЕМ!!!
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2 час.
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