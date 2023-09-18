В Вашингтоне ищут следующую жертву для «российского вторжения»

VG

Vasily Golov

Это будет настоящая война НАТО с Россией.Сразу половина Европы будет не пригодна для жилья. Война как и сейчас идет ради уничтожения России.Тогда вступает в действие военная доктрина.Чем больше таких разговоров в Европе,тем массивней будет удар. Одна бомба уничтожит все живое на площади,равной Нидерландам или Парижа.Доказано на испытаниях.