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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швайнштайгер о кризисе сборной Германии: «Гвардиола сильно повлиял на нас, когда был в «Баварии». До этого мы доходили как минимум до полуфинала»

Бастиан Швайнштайгер порассуждал о причинах слабых результатов сборной Германии.  «На мой взгляд, мы слишком сильно попали под влияние философии Пепа Гвардиолы , когда он работал в «Баварии» с 2013 по 2016 год.

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