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На Луне нашли пещеру, где можно ходить в свитере. Не нужен даже скафандр

На Луне нашли пещеру, где можно ходить в свитере. Не нужен даже скафандр

Орбитальный аппарат NASA обнаружил на поверхности Луны необычное образование — глубокую пещеру, уходящую в сеть обширных подземных ходов.

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Комментарии
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Karmadon
Где в оригинале статьи видео с подробностями? Нет там ни хрена.
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15 час.
Дмитрий Бакланов
И фото свитера нет. И ТХС не определены. (технические характеристики свитера). А то вдруг запас кислорода в свитере будет ниже. чем требуется для безопасности.
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13 час.
Алекс Сэм
Я понимаю , что температура подходит чтобы находиться там в свитере, а кислород то где взять? Между нитей свитера?
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12 час.

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