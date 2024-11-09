На Луне нашли пещеру, где можно ходить в свитере. Не нужен даже скафандр

Karmadon Где в оригинале статьи видео с подробностями? Нет там ни хрена.

Дмитрий Бакланов И фото свитера нет. И ТХС не определены. (технические характеристики свитера). А то вдруг запас кислорода в свитере будет ниже. чем требуется для безопасности.